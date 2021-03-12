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"Мріяв пити Cristal, але згадав про 40 тижнів вагітності": бомба від дружини футболіста

12 березня, 15:59

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Ліза Третьякова виконала новий запальний танець

Популярна в соцмережах дружина українського футболіста "Олександрії" Максима Третьякова, Ліза, виконала запальний танець, незважаючи на 40-й тиждень вагітності. Нагадаємо, що у дівчини, яка володіє своїм брендом одягу, в Instagram 216 тисяч підписників. Раніше дружина українського футболіста почала прийом ставок на час, коли народить.

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"Коли мріяв десь на білих пісках пити Cristal або Chandon Moët, але згадав, що сьогодні 40 тижнів вагітності", – підписала відео з танцем в Instagram Ліза

"Яка же ви худенька в 40 тижнів", – відзначали фоловери Третьякової. Але були в захваті від її танцю: "Ліза це бомба", "Ви – класна", "Які ніжки!". А деякі і робили прогнози: "А живіт, начебто, опустився, скоро будемо вітати".

Ліза Третьякова
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Ліза Третьякова / Фото: Instagram

Раніше в Мережі з'явилися нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛ. Найбільше на появу на світ малюка в сім'ї Третьякових, схоже, чекає його сестричка.

Раніше дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова приголомшила зізнанням, що під час своїх перших пологів просила її вбити.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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вагітність танець Олександрія Максим Третьяков Лиза Третьякова
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