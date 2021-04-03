Матч з красивою афішею: прогноз на гру Арсенал – Ліверпуль

У чемпіонаті Англії сьогодні суперматч – Арсенал приймає Ліверпуль. Свій прогноз на поєдинок, який розпочнеться о 22:00, дав відомий футбольний коментатор Кирило Круторогов.

АРСЕНАЛ – ЛІВЕРПУЛЬ

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Прем'єр-ліга, 3 квітня, субота, о 22:00, Setanta Sports Ukraine

Матч з красивою афішею насправді являє собою протистояння команд з середини турнірної таблиці. Ліверпуль розташовується на сьомому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на п'ять очок.

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В останніх п'ятнадцяти матчах команда Клоппа здобула перемоги лише чотири рази, ще тричі зіграла внічию. У новому році вона набрала 13 очок з 39 можливих.

Під час паузи ФІФА лазарет мерсисайдців трохи спорожнів – його покинули Фірміно і резервний голкіпер Келлегер. Також за цей період повинен був піднабрати форму Олександр-Арнольд, який відносно недавно відновився. Але четверо важливих гравців – ван Дейк, Хендерсон, Гомес і Матіп все ще травмовані.

Через три дні після цієї гри Ліверпуль чекає найважливіший матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Арсенал йде на дев'ятому місці, відстаючи від Ліверпуля на чотири очки. Можна говорити, що до кінця грудня справи команди поступово покращилися – в останніх п'ятнадцяти турах вона програла лише тричі, набравши 28 очок з наявних 42-х. У розташуванні збірної Англії травмувався найважливіший гравець канонірів Букайо Сака.

ПРОГНОЗ. Остання зустріч цих команд в Лондоні в рамках чемпіонату завершилася перемогою господарів 2:1. Припускаю, що в цей раз Арсенал не програє. Думаю, обидві команди заб'ють.

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