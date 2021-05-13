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Матч Динамо – Зоря почнеться з хвилини мовчання

Олег Люлька Олег Люлька
13 травня, 13:11
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На стадіоні в Тернополі, де відбудеться фінал Кубка України, вшанують пам'ять легендарного тренера Валерія Лобановського, якого не стало 19 років тому
Валерій Лобановський
Валерій Лобановський / Фото: Getty Images

Фінальний матч Кубка України між Динамо і Зорею в Тернополі на стадіоні Романа Шухевича в четвер, 13 травня, почнеться з хвилини мовчання – в пам'ять про легендарного тренера і футболіста Динамо Валерія Лобановського, якого не стало рівно 19 років тому. Онлайн Динамо – Зоря доступний на нашому сайті.

Динамо Зоря: о котрій і де дивитися фінал Кубка України

Про хвилину мовчання за Лобановським повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року в Запоріжжі за шість днів після того, як переніс інсульт під час матчу між місцевим Металургом і Динамо. Лобановському, з яким кияни виграли Кубок кубків 1975 і 1986 років, а також Суперкубок Європи-1975, було 63 роки.

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Нагадаємо, що в листопаді минулого року пішла з життя дружина Валерія Лобановського. Аделаїді Панкратьївні було 80 років.

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