Матч "Динамо" в Лізі Європи на межі зриву: в "Брюгге" вже троє хворих COVID-19

У бельгійському клубі провели додаткові тести, але результатів ще немає

Суперника "Динамо" по 1/16 фіналу Ліги Європи "Брюгге" може накрити спалах коронавірусу. У бельгійській команді вже два підтверджених випадки зараження. Раніше "Динамо" перемогло "Олімпік" у більшостів сніжному турі чемпіонату України.

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Як повідомляє Niewsblad, у захисників Матея Мітровіча і Стефано Денсвіла результати тестів на COVID-19 виявилися позитивні. У понеділок вранці команда пройшла нове тестування. Але півзахисник Шарль де Кетеларе був заздалегідь відправлений додому з симптомами коронавірусу. Результати нових тестів поки не надійшли.

Шарль де Кетеларе/Фото clubbrugge.be

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Нагадаємо, що перед зустріччю з "Динамо" в Лізі Європи "Брюгге" не дали зіграти в Бельгії. 14 лютого не відбувся матч чемпіонату Бельгії проти "Шарлеруа".

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Раніше "Брюгге" планувало вирушити до Києва на матч 1/16 ЛЄ проти "Динамо" в 17 лютого ввечері. Зустріч запланована на 18 лютого, початок – о 19:55. Зазначимо, що в "Динамо" спалах COVID-19 стався в другій половині осені.

У чемпіонаті Бельгії суперник "Динамо" впевнено лідирує з відривом від "Антверпена" в 13 очок.

Дивіться, як "Брюгге" бився з "Лаціо" в Лізі чемпіонів:

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