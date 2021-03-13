Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Маркевич: "Хотілося б, щоб "Шахтар" показав зуби і виграв матч у "Роми"

13 березня, 12:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На думку Маркевича, "гірники" програли боротьбу і розчарували результативністю

Знаменитий український тренер Мирон Маркевич назвав причини поразки "Шахтаря" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Відео голів та огляд матчу "Рома" – "Шахтар" (3:0)є на нашому сайті.

"Щоб грати з такою командою як "Рома", потрібно не програвати боротьбу. "Рома" затиснула і нічого не давала зробити "Шахтарю". Саме в такому стилі повинен був і "Шахтар" грати, не давати їм простору. Але цього не сталося", – аналізує гру Маркевич.

Реклама

Маркевич згоден з думкою Євгена Левченка, що "Шахтарю" не вистачило Тараса Степаненка, який пропускав матч через травму.

"Це футболіст, який виконує дуже багато чорнової роботи. Більшість футболістів "Шахтаря" грає тільки з м'ячем і тільки на атаку. А футбол зараз такий, що потрібно відпрацьовувати в обороні, без м'яча. Але це мабуть неправильно, що немає Степаненка – немає результату . Кожен футболіст отримує травми. Степаненко не виняток. Повинні бути люди, які можуть його замінити", – вважає експерт.

Екстренер збірної України не розуміє, куди поділася результативність "гірників", адже ще минулої осені команда Каштру забивала по три голи "Реалу".

"Проти "Реала" "Шахтар" забивав і створював моменти, а зараз ... Є психологічна яма у гравців. "Шахтар" не тільки ж "Ромі" не міг забити, але і "Агробізнесу". Це вже насторожує", – сказав Мирон Богданович.

Маркевич хоче, щоб "Шахтар" виграв матч-відповідь, а допомогти "гірникам" в цьому може підтримка уболівальників.

"Звичайно, хотілося б, щоб команда показала зуби і виграла матч. Неважливо, з яким рахунком. Звичайно бажано, щоб ліквідувати дефіцит, але навіть якщо ні, то хоча б порадувати уболівальників хорошою результативною грою."Шахтар" завжди так робив", – додав експерт.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Шахтар Донецьк Мирон Маркевич Рома Італія

Джерело: sport.ua

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки "Холостяка"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти