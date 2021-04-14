Марадона був дійною коровою для рідних: підрахована сума передсмертних витрат Дієго

За останні шість років життя легендарний аргентинець витратив на рідню майже п'ять мільйонів доларів – платив за квартири і візити до перукарні

Дієго Марадона не скупився перед смертю. Як стало відомо, за останні шість років життя легендарний аргентинець витратив на своїх рідних і близьких близько 5 мільйонів доларів.

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Про це повідомляє La gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, тільки в період з 2014 по 2020 рік пожертвування аргентинця родичам і близьким склали $ 4,6 млн. Марадона оплачував автомобілі, квартири, відпустки, медичні страховки, візити до фахівців, витрати на харчування, рахунки за послуги перукаря та косметичні послуги і навіть телефонні рахунки.

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Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада у віці 60 років внаслідок гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У серці Дієго виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що призводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було вдвічі більше за звичайне, і воно збережене для вивчення.

Відзначимо, що Марадона залишив після себе п'ять офіційно визнаних дітей і ще стільки ж намагаються довести свої родинні зв'язки. Як ми писали раніше, на спадщину Марадони претендують 16 родичів .

Спадщина Марадони оцінюється в 40 мільйонів доларів. Серед його активів – п'ять будинків, розміщених від Буенос-Айреса до Дубая, багатотисячні контракти і цінні папери, зібрання розкішних автомобілів, а також колекція коштовностей, серед яких є каблучка з діамантами вартістю 300 тисяч євро, яке йому подарували в Білорусі.

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