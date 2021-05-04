МанСіті – ПСЖ: відео огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Перший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться в Манчестері

4 травня в Манчестері проходить матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів. Місцевий МанСіті приймає Парі Сен-Жермен. Тиждень тому в Парижі перемогу відсвяткував англійський клуб – 2:1. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – ПСЖ. А тут будемо викладати відео голів та ключових моментів матчу.

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МАНЧЕСТЕР СІТІ – ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН – 1:0

1: 0. 11' Марез

11 хвилина. Рахунок в матчі відкрив Марез, а в гольовий атаці взяв участь Олександр Зінченко

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Нагадаємо, що завтра стане відомий другий фіналіст Ліги чемпіонів. Він визначиться в поєдинку Челсі – Реал.