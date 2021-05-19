МанСіті програв Брайтону, ведучи в два м'ячі і перервавши рекордну серію. Зінченко – найгірший

Команда українського футболіста перемагала в 12 гостьових матчах поспіль, але в меншості не встояла перед одним з аутсайдерів Прем'єр-ліги

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У вівторок і середу в Англії проходить 37-й тур, в якому команди продовжують битися за місця в єврокубках. В одному з матчів Челсі обіграв Лестер в битві за Лігу чемпіонів. А Манчестер Сіті, який достроково став чемпіоном, примудрився програти в Брайтоні, маючи перевагу в два м'ячі.

Ілкай Гюндоган відкрив рахунок вже на другій хвилині, але на 10-й гості залишилися в меншості після фолу останньої надії Жоау Канселье. Однак на початку другого тайму Філ Фоден подвоїв перевагу МанСіті – 2:0. Але з 50-ї по 76-у хвилину Троссар, Вебстер і Берн трьома голами принесли перемогу Брайтону, який займав 17-е місце в лізі, – 3:2.

Українець Олександр Зінченко провів весь матч і від аналітиків WhoScored отримав найнижчу оцінку з усіх гравців (крім вилученого португальця) – 5,9. Дивіться огляд драматичного поєдинку.

Примітно, що підопічні Хосепа Гвардіоли до цього вигравали на виїзді 12 раз поспіль. Але рано чи пізно будь-яка серія закінчується, а невдалі дні бувають у всіх. Крім того, вчора вперше з січня 2017 року жодного одна з команд лідируючої трійки не змогла перемогти!

Причому, МанСіті вже вшосте поступається в АПЛ, ведучи не менше, ніж в два м'ячі. Більше в Англії подібних "подвигів" тільки у Тоттенгема – вісім.

Тим часом, дружину Зінченка назвали вбивцею і хотіли обцілувала ноги.

Дивіться, як МанСіті обіграв ПСЖ в Лізі чемпіонів у Франції: