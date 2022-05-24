Маму Андрія Шевченка не пустили до Великої Британії

Володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко вчора зіграв благодійний матч у Мілані. Там же в Італії він побачився зі своїми близькими.

Читайте також: Зеленський викликав Шевченка до Києва, щоб зробити послом

"Нарешті зустрілися із сім'єю.

Мама із сестрою місяць від початку війни залишалися у Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо у Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!

Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві", – написав у Instagram Шевченко.