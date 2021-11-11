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Маліновський у старті: склад збірної України на матч із Болгарією

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 листопада, 18:40
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Олександр Петраков визначився з одинадцятьма футболістами, які розпочнуть товариський поєдинок в Одесі
Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні в Одесі зіграють національні команди України та Болгарії. Онлайн матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті.

Вже відомі стартові склади команд. Олександр Петраков довірив Руслану Маліновському вийти на поле з перших хвилин зустрічі.

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Україна: Бущан – Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корнієнко, Сікан, Буяльський, Циганков, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

Болгарія: Михайлов — Йорданов, А. Хрістов, Дімітров, Велковскі, Кирилов, Б. Цонев, Неделєв, А. Ілієв, Десподов.

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Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадінов, С. Іванов, Мінчев, Чочев, Д. Ілієв, Цвєтанов, І. Ілієв.

Матч відбудеться у Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок о 19:30 за київським часом.

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