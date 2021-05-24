Український футболіст віддав найбільше результативних передач в чемпіонаті Італії. Незважаючи на те, що Маліновський частенько виходив на поле з лавки запасних, він примудрився організувати 12 голів своєї команди

Руслан Маліновський - кращий асистент чемпіонату Італії / Фото: Getty Images

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став кращим асистентом чемпіонату Італії. У сезоні, що завершився, лідер збірної України зробив 12 результативних передач. Не дивно що Маліновського хочуть бачити три європейських гранда.

Маліновський випередив нападника Інтера Ромелу Лукаку, на рахунку якого 11 ассистів. При цьому, українець з 36 матчів в Серії А лише 22 починав з перших хвилин. До речі, недавно дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що замінив її чоловіка. Також на рахунку Руслана 8 голів в чемпіонаті Італії і ще два – в Кубку країни.

Аталанта Маліновського фінішувала на третьому місці в чемпіонаті Італії і в наступному сезоні виступив у Лізі чемпіонів. Сьогодні путівку в ЛЧ вигриз Ювентус, а також Мілан, який повернувся в турнір вперше з 2014 року.

Дивіться, як Аталанта грала з Міланом: