Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Маліновський став кращим асистентом чемпіонату Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 травня, 00:52
Копіювати лінк
Український футболіст віддав найбільше результативних передач в чемпіонаті Італії. Незважаючи на те, що Маліновський частенько виходив на поле з лавки запасних, він примудрився організувати 12 голів своєї команди
Руслан Маліновський - кращий асистент чемпіонату Італії
Руслан Маліновський - кращий асистент чемпіонату Італії / Фото: Getty Images

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став кращим асистентом чемпіонату Італії. У сезоні, що завершився, лідер збірної України зробив 12 результативних передач. Не дивно що Маліновського хочуть бачити три європейських гранда.

Маліновський випередив нападника Інтера Ромелу Лукаку, на рахунку якого 11 ассистів. При цьому, українець з 36 матчів в Серії А лише 22 починав з перших хвилин. До речі, недавно дружина Маліновського розкритикувала тренера Аталанти за те, що замінив її чоловіка. Також на рахунку Руслана 8 голів в чемпіонаті Італії і ще два – в Кубку країни.

Аталанта Маліновського фінішувала на третьому місці в чемпіонаті Італії і в наступному сезоні виступив у Лізі чемпіонів. Сьогодні путівку в ЛЧ вигриз Ювентус, а також Мілан, який повернувся в турнір вперше з 2014 року.

В тренді

Дивіться, як Аталанта грала з Міланом:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти