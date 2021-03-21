Малиновський феєрить в Італії: гол і пас за один тайм

Український півзахисник "Аталанти" вийшов в стартовому складі на матч у Вероні

Гравець збірної України з футболу Руслан Малиновський продовжує завойовувати авторитет на Апеннінах. Сьогодні наш співвітчизник вдало себе проявив в поєдинку чемпіонаті Італії "Верона" – "Аталанта". 27-річний уродженець Житомира вийшов в стартовому складі гостей і за перший тайм відзначився забитим м'ячем і гольовою передачею.

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Днями Малиновський визнаний кращим гравцем матчу "Аталанта" – "Реал".

Українець був чи не найбільш помітним на полі. На 32-й хвилині після його навісу м'яч потрапив в руку захисника Федеріко Димарко, і рефері призначив 11-метровий. Малиновський з "точки" розвів м'яч і Марко Сільвестрі по різних кутах.

А на 42-й хвилині Руслан зробив пас головою на хід Дувану Сапаті, й колумбійський форвард переграв голкіпера і подвоїв перевагу "Аталанти" – 0:2. До вашої уваги – найцікавіші моменти першого тайму:

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Зауважимо, що першу половину в складі господарів провів колишній півзахисник київського "Динамо" Мігель Велозу. У перерві португальця замінили. На 84-ту хвилину матчу рахунок не змінився.

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Дивіться, як в лютому Руслан забивав у ворота "Сампдорії":

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