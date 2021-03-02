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Малиновський наздогнав Реброва і Ярмоленка. Найкращі голеадори України в Європі

2 березня, 10:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український півзахисник відзначив гольовий ювілей в чемпіонаті Італії

У неділю відбулося помітне подія в житті наших легіонерів в Європі. В італійській Серії А Малиновський забив м'яч у матчі "Сампдорія" – "Аталанта". Цей гол став десятим для 27-річного уродженця Житомирщини.

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За показником голів в ТОП-5 європейських чемпіонатів Руслан наздогнав відразу трьох наших іменитих збірок: Сергія Реброва, Євгена Коноплянку та Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє сайт "Команда №1".

Цікаво, що Малиновський, як і Ребров, забивав у складі тільки однієї команди. А Коноплянка і Ярмоленко відзначалися в складі двох клубів. Новою метою для Андрія та Руслана є 17 голів Олександра Заварова, який ще в минулому столітті виступав в Італії та Франції.

Поки що в обох лідерів збірної України є можливість підвищувати результативність, хоча хлопці і виходять переважно на заміну. Зауважимо, що Малиновський – на чотири роки молодший за Ярмоленка. Показники ж Андрія Шевченка і навіть Андрія Вороніна для нинішніх наших легіонерів виглядають недосяжними.

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Тим часом, дружина найдорожчого українського легіонера похвалилася формами до пологів.

Дивіться, як раніше Руслан забивав у ворота "Фіорентини":

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