Маліновський божить: забив, віддав гольову та допоміг Шеві

Руслан став героєм недільного матчу італійського чемпіонату між своєю Аталантою та Удінезе

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Руслан Маліновський, визнаний найкращим гравцем Аталанти у грудні, продовжує феєрити – вже у новому році.

У першому таймі гостьового поєдинку чемпіонату Італії проти Удінезе, що триває цими хвилинами, найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt (30 млн євро) віддав гольову передачу на Муріеля, який зробив рахунок 2:0.

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ВІДЕО АСИСТА МАЛІНОВСЬКОГО

А перед перервою Маліновський і сам вразив ворота Удінезе своєю вбивчою лівою, зробивши рахунок розгромним – 3:0 на користь Аталанти.

ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО

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Руслан Маліновський / Фото: Reuters

У такий спосіб Руслан допоміг не лише своїй команді, а й Андрію Шевченку. Адже Удінезе, який постраждав від Маліновського, є одним із конкурентів очолюваної Шевою Дженоа у боротьбі за збереження прописки в Серії А.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

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Додамо, що сам Шевченко вдруге за два тижні захворів на COVID, через що йому довелося знову ізолюватися – у неділю, 9 січня, керувати "грифонами" у грі зі Спецією довелося асистенту Андрія Мауро Тассотті.

Зазначимо, що у Малsновського, який пере,hfdcz до Аталанти 2019-го, вже 25 голів і 20 асистів за бергаманців.