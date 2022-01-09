Маліновський божить: забив, віддав гольову та допоміг Шеві

Руслан Маліновський, визнаний найкращим гравцем Аталанти у грудні, продовжує феєрити – вже у новому році.
У першому таймі гостьового поєдинку чемпіонату Італії проти Удінезе, що триває цими хвилинами, найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt (30 млн євро) віддав гольову передачу на Муріеля, який зробив рахунок 2:0.
ВІДЕО АСИСТА МАЛІНОВСЬКОГО
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А перед перервою Маліновський і сам вразив ворота Удінезе своєю вбивчою лівою, зробивши рахунок розгромним – 3:0 на користь Аталанти.
ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО
У такий спосіб Руслан допоміг не лише своїй команді, а й Андрію Шевченку. Адже Удінезе, який постраждав від Маліновського, є одним із конкурентів очолюваної Шевою Дженоа у боротьбі за збереження прописки в Серії А.
Додамо, що сам Шевченко вдруге за два тижні захворів на COVID, через що йому довелося знову ізолюватися – у неділю, 9 січня, керувати "грифонами" у грі зі Спецією довелося асистенту Андрія Мауро Тассотті.
Зазначимо, що у Малsновського, який пере,hfdcz до Аталанти 2019-го, вже 25 голів і 20 асистів за бергаманців.