Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Мадрид гучно святкує чемпіонство, а Суарес плаче в телефон

Олена Павлова Олена Павлова
22 травня, 22:06
Копіювати лінк
Атлетіко виграв другий титул в Прімері з аргентинським тренером Дієго Сімеоне, а Реал залишився в сезоні, що завершився, зовсім без трофеїв
Радість футболістів мадридського Атлетіко
Радість футболістів мадридського Атлетіко / Фото: Reuters

В останньому поєдинку 38-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко обіграв Вальядолід з рахунком 2:1 і став переможцем Прімери. Це 11-й чемпіонський титул для "матрацників" на Піренеях.

Читайте також: Роналду чи Ліверпуль – хто залишиться без Ліги чемпіонів: інтриги фінішу топчемпіонатів

Для аргентинського тренера Атлетіко Дієго Сімеоне, який очолив команду в грудні 2011 року, це другий чемпіонський титул в Іспанії. Він вже приводив мадридський клуб до перемоги в сезоні-2013/2014.

Сімеоне також ставав чемпіоном у складі Атлетіко як гравець 1996 року.

А лідер Атлетіко нападник Луїс Суарес розплакався на емоціях.

За кількістю чемпіонських трофеїв в Іспанії "матрацники" поступаються лише Реалу (34) і Барселоні (26).

Друге місце в Ла Лізі в сезоні-2020/2021 зайняв ще один мадридський клуб – Реал, третє – Барселона, четверте – Севілья. Саме ця четвірка і відібралася до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

До слова, команда Зінедіна Зідана завершила сезон без трофеїв. І це може стати причиною відставку французького фахівця. А раніше ми писали, що Реал з березня домовлявся з італійцем.

Тим часом в Мадриді вже розпочалося святкування фанатів Атлетіко

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти