Мадрид гучно святкує чемпіонство, а Суарес плаче в телефон

Атлетіко виграв другий титул в Прімері з аргентинським тренером Дієго Сімеоне, а Реал залишився в сезоні, що завершився, зовсім без трофеїв

Радість футболістів мадридського Атлетіко / Фото: Reuters

В останньому поєдинку 38-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко обіграв Вальядолід з рахунком 2:1 і став переможцем Прімери. Це 11-й чемпіонський титул для "матрацників" на Піренеях.

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Для аргентинського тренера Атлетіко Дієго Сімеоне, який очолив команду в грудні 2011 року, це другий чемпіонський титул в Іспанії. Він вже приводив мадридський клуб до перемоги в сезоні-2013/2014.

Сімеоне також ставав чемпіоном у складі Атлетіко як гравець 1996 року.

А лідер Атлетіко нападник Луїс Суарес розплакався на емоціях.

За кількістю чемпіонських трофеїв в Іспанії "матрацники" поступаються лише Реалу (34) і Барселоні (26).

Друге місце в Ла Лізі в сезоні-2020/2021 зайняв ще один мадридський клуб – Реал, третє – Барселона, четверте – Севілья. Саме ця четвірка і відібралася до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

До слова, команда Зінедіна Зідана завершила сезон без трофеїв. І це може стати причиною відставку французького фахівця. А раніше ми писали, що Реал з березня домовлявся з італійцем.

Тим часом в Мадриді вже розпочалося святкування фанатів Атлетіко