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Made in Ukraine: Вернидуб, Харатін і Зубков здобули перемоги в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
20 липня, 23:26
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Пройшли перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Молдовський Шериф на виїзді мінімально обіграв Алашкерт, а Ференварош впевнено виграв у Жальгіріса
Олександр Зубков
Олександр Зубков / Фото: ФК "Ференцварош"

У вівторок відбулися перші поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Підвищена увага була прикута до матчів команд, безпосередньо пов'язаних з українськими футболістами і тренерами.

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Чемпіон Молдови Шериф, головним тренером якого є екснаставник Зорі Юрій Вернидуб, в Єревані виграв у Алашкерта з рахунком 1:0. Тепер в матчі-відповіді підопічним українського фахівця достатньо не програти, щоб пройти в наступний раунд кваліфікації.

Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск


Угорський Ференцварош здобув перемогу над литовським Жальгірісом 2: 0. Ігор Харатін відіграв весь поєдинок, а ось вінгер збірної України Олександр Зубков відіграв 69 хвилин, після чого був замінений на Роберта Мака.

Гравці Ференцвароша
Гравці Ференцвароша / Фото: ФК "Ференцварош"

В тренді

Результати матчів 20 липня:

  • Алашкерт (Вірменія) – Шериф (Молдова) – 0:1
  • Лінкольн (Гібралтар) – Клуж (Румунія) – 1:2
  • Ференцварош (Угорщина) – Жальгіріс (Литва) – 2:0
  • Динамо Загреб (Хорватія) – Омонія (Кіпр) – 2:0

У середу будуть зіграні ще сім поєдинків: Кайрат (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербія), Мальме (Швеція) – ХІК (Фінляндія), Мура (Словенія) – Лудогорець (Болгарія), Слован (Словаччина) – Янг Бойз (Швейцарія), ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина), Олімпіакос (Греція) – Нефтчі (Азербайджан), Легія (Польща) – Флора (Естонія)

Матчі-відповіді пройдуть наступного тижня – 27 і 28 липня.

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