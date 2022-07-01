Людям в Україні важко! Колишній тренер Шахтаря заговорив про війну з Франції

Паулу Фонсека вкрай засмучений вторгненням агресора на нашу територію і сподівається на якнайшвидшу нормалізацію ситуації

Паулу Фонсека в шоці від війни в Україні

Позавчора головним тренером французького Лілля став Паулу Фонсека. Екснаставник Шахтаря підписав з "догами" контракт на два роки.

На пресконференції, присвяченій його призначенню, португалець згадав про Україну. Тут він працював, також Фонсека одружився з українкою, з якою у них є син.

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"Звичайно, коли є така ситуація, як в Україні, ви можете змінити те, як ви дивитеся на життя, змінити вашу думку про важливість деяких речей. Іноді ви навіть не замислюєтеся про це. Коли я був у Києві, там була важка ситуація, війна вже розпочалася. Але те, що я пережив там, – це ніщо в порівнянні з тим, від чого люди страждають там зараз, щодня. Моя дружина – українка, мій син – українець. Важко дивитися на те, що там відбувається. Сподіваюся, що ця ситуація вирішиться якнайшвидше, тому що людям в Україні важко".

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Зазначимо, що Фонсека провів три роки у Шахтарі, з яким виграв найбільше трофеїв у своїй кар'єрі. Саме з донеччанами Паулу тричі поспіль став чемпіоном, а також взяв три Кубки та один Суперкубок України.