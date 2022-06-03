Люди готові голодувати, аби не їсти російське. Екс-гравець Десни про життя у Херсоні

Батьки футболіста молодіжної збірної України Іллі Шевцова залишилися в окупованому Херсоні і щодня наражаються на небезпеку з боку загарбників

Ілля Шевцов розповів про ситуацію в окупованому Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Форвард американського клубу Шарлотт Індепенденс Ілля Шевцов – син українського футболіста та тренера Сергій Шевцова. Після захоплення російськими військами Херсона батьки та родичі Іллі опинилися під окупацією.

За словами Іллі, виїхати з Херсона дуже складно, оскільки українські громадяни опинилися в заручниках у російських окупантів.

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"З довоєнним містом ситуація незрівнянна. Тотальний дефіцит всього на світі. Мої рідні тримаються, знаходять найнеобхідніше, хоча дуже багато людей. Наразі почали завозити російські продукти з Криму, але є люди, які готові голодувати, аби не купувати нічого російського. Я їх чудово розумію. Мій батько такий самий. Він швидше взагалі не їстиме, ніж купить щось російське. Чи можна виїхати з Херсона? Поїздка на підконтрольну Україні територію – це подорож на свій страх та ризик. Між Херсоном та Миколаєвом 13 блокпостів. Навіть якщо ти знатимеш, що тебе скрізь пропустять, то не факт, що не потрапиш під обстріл", – сказав Шевцов в інтерв'ю FanDay.

22-річний нападник Сергій Шевцов розпочинав у херсонському Кристалі. Потім був у структурі Шахтаря, а минулого сезону виступав за Десну. Провів 12 матчів в УПЛ, віддав 1 результативну передачу.

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Крім того, зіграв чотири матчі та забив один гол за молодіжну збірну України.

З травня цього року Ілля гравець Шарлотт Індепенденс – лідера USL League One, третього за силою дивізіону чемпіонату США.

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Раніше ми повідомляли, що чернігівська Десна може пропустити наступний сезон через вторгнення російської армії.