Лунін стане основним? Українець отримає другий шанс від Анчелотті

Після перемоги у Суперкубку Іспанії, в якому Тібо Куртуа став героєм поєдинку, королівський клуб залишився без основного голкіпера. Як запевняє наставник "вершкових" Карло Анчелотті, бельгійський футболіст пропустить найближчий матч у Кубку Іспанії. Отже, Андрій Лунін, напевно, вийде в основі Реалу.
"Це не щось серйозне, просто нездужання на кілька днів.
Я впевнений, що він буде готовий до неділі", – цитує Анчелотті AS.
У заявці Реала на матч з Ельче Куртуа відсутній, натомість у ній є Лунін.
¡Nuestros convocados para el partido @elchecf ! #CopaDelRey pic.twitter.com/VEW20woXRh- Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2022
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Нагадаємо, 5 січня Андрій Лунін зіграв свій другий поєдинок за Реал. У матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно (3:1) українець не зумів зберегти ворота "сухими", але це не завадило команді Анчелотті вийти до наступного раунду змагань.
Додамо, що кубковий матч із Ельче відбудеться 20 січня.
Дивіться на фантастичний сейв конкурента Луніна Тібо Куртуа у Суперкубку Іспанії.
THE SAVE.— Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 17, 2022
@thibautcourtois#Supercampeonespic.twitter.com/deJtq534zg