Лунін сьогодні дебютує за "Реал". Якщо Зідан дотримається обіцянки

У середу український воротар Андрій Лунін нарешті повинен вперше вийти на поле в формі мадридського "Реала" в офіційному матчі. Днями Зідан пообіцяв Луніну дебют за "Реал". О 22:00 за київським часом підопічні французького тренера випробують на міцність "Алькояно" – колектив третьою за силою ліги.

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21-річний Лунін повідомив про готовність до гостьової зустрічі на своїй сторінці в соцмережах, підписавши фотографії з тренувань на іспанському та українською мовами. Це буде дуель 1/16 фіналу, що складається з одного матчу.

Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці уродженець Харківщини знаходиться вже обоймі мадридців, але поки що грав тільки в товариських матчах і на тренуваннях.

Нещодавно Лунін і Серхіо Рамос зустріли несподіваний снігопад в Мадриді.

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Тим часом, з'явилася інформація іспанських ЗМІ, що інтерес до українського голкіперу проявляє "Гетафе" – середняк Ла Ліги. Знову виник варіант з орендою.

Згадаймо, як Андрій захищав ворота збірної України в спарингу з Польщею:

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