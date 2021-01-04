Лунін поміняв вид спорту, поки грати за "Реал" не дають

Андрій Лунін намагається не сумувати через те, що не отримує ігрову практику в мадридському "Реалі", і підтримує себе у формі. 21-річний українець добре виглядає на тренуваннях команди, а сьогодні вирішив випробувати себе на велосипеді. Тим часом днями стало відомо, що Луніну в "Реалі" знижують зарплату – клуб включив режим економії.

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Воротар нашої збірної показав два своїх фото на велосипеді під час прогулянки у сонячну погоду в Мадриді. При цьому Андрій не забув прикрити обличчя маскою.

За три години свої "лайки" під кадрами поставили понад 19 тисяч людей.

На жаль, в 17 матчах "Реала" в чемпіонаті Іспанії і в шести в Лізі чемпіонів головний тренер "галактікос" Зінедін Зідан не знайшов можливості дати пограти Луніну. Поки що він з'являвся лише в товариських зустрічах. Наступний поєдинок у Ла Лізі мадридська команда зіграє на виїзді 10 січня з "Осасуною".

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Згадаймо, як Андрій грав за збірну України проти Польщі в товариському матчі:

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