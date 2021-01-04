Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Лунін поміняв вид спорту, поки грати за "Реал" не дають

4 січня, 19:22

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український воротар активно почав Новий рік в Іспанії

Андрій Лунін намагається не сумувати через те, що не отримує ігрову практику в мадридському "Реалі", і підтримує себе у формі. 21-річний українець добре виглядає на тренуваннях команди, а сьогодні вирішив випробувати себе на велосипеді. Тим часом днями стало відомо, що Луніну в "Реалі" знижують зарплату – клуб включив режим економії.

Реклама

Воротар нашої збірної показав два своїх фото на велосипеді під час прогулянки у сонячну погоду в Мадриді. При цьому Андрій не забув прикрити обличчя маскою.

За три години свої "лайки" під кадрами поставили понад 19 тисяч людей.

На жаль, в 17 матчах "Реала" в чемпіонаті Іспанії і в шести в Лізі чемпіонів головний тренер "галактікос" Зінедін Зідан не знайшов можливості дати пограти Луніну. Поки що він з'являвся лише в товариських зустрічах. Наступний поєдинок у Ла Лізі мадридська команда зіграє на виїзді 10 січня з "Осасуною".

Реклама

Читайте також: Зарплати українських футболістів – від "космосу" Ярмоленка до "копійок" Зінченка.

Згадаймо, як Андрій грав за збірну України проти Польщі в товариському матчі:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол велосипед Реал Мадрид Андрій Лунін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти