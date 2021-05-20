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Найкращим футболістом АПЛ визнаний захисник, який нічого не зміг вдіяти з Шахтарем

Олег Люлька Олег Люлька
20 травня, 13:30
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Гравцем року в чемпіонаті Англії назвали Рубена Діаша з Манчестер Сіті, який під час виступів за Бенфіку отримав п'ять м'ячів від "гірників"
Олександр Зінченко і Рубен Діаш
Олександр Зінченко і Рубен Діаш / Фото: Reuters

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш визнаний найкращим гравцем чемпіонату Англії в сезоні 2020/2021 за версією Асоціації футбольних журналістів країни.

Про це повідомляє Sky Sports.

У голосуванні 24-річний португальський захисник "містян" обігнав свого одноклубника – півзахисника Кевіна Де Брюйне, якого називають "двійником українця Олександра Зінченка", і нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Рубен Діаш став першим захисником, визнаним найкращим гравцем АПЛ, з 1989 року, коли цієї нагороди був удостоєний Стів Нікол з Ліверпуля.

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Рубен Діаш
Рубен Діаш / Фото: Getty Images

"Це величезна честь. Я не зміг би досягти цього без успіху команди. Тільки завдяки їй я, як захисник, зміг отримати цю нагороду", – заявив Рубен Діаш

Відзначимо, що Діаш перейшов до МанСіті з Бенфіки у вересні минулого року за 68 млн євро.

А перед тим Діаш з партнерами по обороні Бенфіки нічого не зміг вдіяти з Шахтарем, пропустивши від "гірників" п'ять м'ячів у двох матчах 1/16 Ліги Європи (1:2 і 3:3).

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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