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Найкращий бомбардир чемпіонату України перейшов до "Сельти"

2 лютого, 09:34

Олег Люлька Олег Люлька

Факундро Феррейра продовжить кар'єру в складі середняка іспанської Прімери

Колишній нападник "Шахтаря" Факундо Феррейра, розірвавши контракт з "Бенфікою", відразу влаштувався в "Сельті". 29-річний аргентинець, який свого часу був найкращим бомбардиром чемпіонату України, уклав з іспанським клубом угоду до кінця сезону.

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У першості Іспанії "Сельта" посідає десяте місце, а Факундо Феррейра виступатиме в ній під незвичним дванадцятим номером – більш властивим воротарям, ніж польовим гравцям.

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Нагадаємо, що аргентинець перебрався до "Бенфіки" влітку 2018 року. Але основним у складі "орлів" так і не став. За два з половиною роки він взяв участь лише в 12 поєдинках за лісабонців, забивши один гол. Крім того, Факундо виступав за іспанський "Еспаньол" на умовах оренди. Там справи у нього були кращими – 9 голів за 36 зіграних матчів.

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До "Бенфіки" Факундо Феррейра п'ять років належав "Шахтарю". За "гірників" нападник провів 119 матчів і забив 59 голів. Двічі ставав чемпіоном України і тричі перемагав у Кубку України.

Дивіться, як Феррейра забивав в УПЛ

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чемпіонат Іспанії Бенфіка Факундо Феррейра Сельта трансфер
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