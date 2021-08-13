Найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії став гравцем Металіста

Харківський клуб зробив сильне підсилення на сезон. Найкращий снайпер бразильської Серії А тепер виступатиме в команді Олександра Кучера

Матеус Пейшото і президент Металіста Олександр Ярославський / Фото: ФК "Металлист"

У п'ятницю, 13 серпня, харківський Металіст представив свого бразильського новачка Матеуса Пейшото. Як повідомляє клубний сайт харків'ян, зіркового футболіста "жовто-синіх" представляв особисто президент команди Олександр Ярославський.

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Найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії перейшов у Металіст з Ред Булл Брагантіно. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів у 12 матчах за Жувентуде, де він був в оренді.

Потрібно відзначити, що за даними Transfermarkt харків'яни купили його всього за 150 тисяч євро, при тому, що його трансферна вартість становить 700 тис. Вигідна купівля, нічого не скажеш!

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Футболістові всього 25 років і він ще буде прогресувати.

Матеус Пейшото вибрав собі 11-й номер, під яким він буде виступати в команді.

Нагадаємо, що в червні цього року харківський Метал отримав дозвіл від Української асоціації футболу перейменуватися в Металіст.

А вже 4 серпня Металіст оголосив про повернення Ярославського на пост президента футбольної команди.