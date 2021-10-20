Краще не злити шейхів: англійських фанатів просять не носити арабський одяг

Ньюкасл на офіційному сайті попросив фанатів не надягати традиційний арабський одяг чи головні убори на матчі після того, як клуб купили шейхи з Саудівської Аравії

Фанати Ньюкасла привітали нове керівництво клубу / Фото: REUTERS

Деякі вболівальники вирішили відсвяткувати продаж клубу і прийшли на наступний поєдинок Ньюкасла в арабському одязі. До речі, раніше ми писали, що Зідан відмовив шейхам. Тренер не хоче працювати в кращій лізі світу.

"Ніхто з нової групи власників жодним чином не образився. Це був жест, який був визнаний позитивним і доброзичливим по своїй суті.

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Однак залишається ймовірність того, що такий одяг не прийнятнаий з культурної точки зору і може викликати образу інших ", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, найбагатший фонд в світі придбав англійський клуб за 360 млн євро. Його очолює наслідний принц Мохамед бен Салман, і це поглинання зробить Ньюкасл одним з найбагатших футбольних клубів світу.

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Аравійці планують інвестувати в команду великі гроші вже в січні – але будуть робити це акуратно, щоб не порушити внутрішній англійський фейр-плей і вимоги УЄФА.