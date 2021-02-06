Луческу забрав з поля найдорожчого гравця – і це принесло "Динамо" перемогу

Лєднєв, який вийшов замість Циганкова, забив єдиний м'яч у спарингу зі "Шкендією"

У суботу, 6 лютого, "Динамо" провело передостанній контрольний матч на зборі в Туреччині. Кияни з рахунком 1:0 обіграли "Шкендію", лідера чемпіонату Північної Македонії.

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Автором вирішального голу став Богдан Лєднєв, що бореться за статус гравця основи киян. На 77-й хвилині Лєднєв замінив найдорожчого гравця чемпіонату України Віктора Циганкова (24 млн євро), а за 8 хвилин уже розписався у воротах "Шкендії", замкнувши в один дотик шикарну передачу Олександра Андрієвського.

Повне відео матчу "Динамо" – "Шкендія"

"Динамо" – "Шкендія-79" – 1:0

Гол: Лєднєв, 85

Склад "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзьора (Караваєв, 61), Попов (Сирота, 77), Забарний, Миколенко (Сідклей, 77), Сидорчук (Шепелєв, 61), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 61), Циганков (Лєднєв, 77), Родрігес (де Пена, 61), Бесєдін (Супряга, 61)

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Відзначимо, що попередній спаринг киян завершився внічию 2:2. "Динамо" втратило перемогу над софійським ЦСКА, не реалізувавши один з двох пенальті.

8 лютого у "Динамо" заплановано ще спаринг з білоруським БАТЕ. А далі на команду Мірчі Луческу вже чекають офіційні зустрічі. 13 лютого в УПЛ проти "Олімпіка", а за п'ять днів перший поєдинок з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Раніше ми писали, що в "Динамо" ще може опинитися людина-гол з Туреччини. Аарон Бупендза дуже подобається Мірчі Луческу.

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