Луческу порадив Мессі піти з "Барселони": "Він не знищує тренерів"

Тренер "Динамо" також розповів, як би у нього складалися відносини з Ліонелем

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що капітана "Барселони" Ліонеля Мессі завжди звинувачують у невдачах каталонського клубу. І йому пора змінити команду. Нагадаємо, що 17 січня в фіналі Суперкубка Іспанії з "Атлетиком" (2:3) на 120-й хвилині зустрічі Мессі видалили за удар суперника по голові- від зірки дісталося Вільялібре.

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

"Мессі мало говорить, він досить закритий хлопець. Звідси і починаються проблеми. Мессі звинувачують в невдачах, вони лягають на його плечі. Думаю, що йому пора піти. Мені не здається, що він є людиною, що знищує тренерів в "Барселоні". Досить подивитися на нього, щоб зрозуміти, яким особливим хлопцем він є", – цитує Луческу Prosport.ro.

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Також у румунського фахівця запитали, як би розвивалася ситуація, якби він працював з Мессі. "Звичайно, всі знають, що з примхливими гравцями у мене завжди виникали проблеми", – відповів Луческу.

Відмітимо, що запотиличник від Мессі оцінили всього в два матчі дискваліфікації, хоча йому світило аж 12!

Дивіться, як Мессі грав проти "Динамо" Луческу

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