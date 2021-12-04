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Луческу пояснив, чому Мессі дали "Золотий м'яч": France Football знаходиться за два кроки від офісу ПСЖ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 грудня, 09:06
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Відомий румунський фахівець упевнений, що Кубок Південної Америки, який виграла Аргентина, є престижнішим за чемпіонат Європи
Мессі виграв свій сьомий "Золотий м'яч"
Мессі виграв свій сьомий "Золотий м'яч"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вважає, що Ліонель Мессі заслужено отримав "Золотий м'яч".

"Мессі зіграв вирішальну роль у перемозі збірної Аргентини на Кубку Америки – сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про те, скільки великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі та Уругваю грають у великих клубах Європи.

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Мессі часто звинувачували у тому, що він не міг допомогти збірній виграти трофей. Тепер він це зробив, забив голи, віддав найважливіші передачі та був капітаном команди. Також ми не можемо заперечувати його внесок у клубі. У першій половині року він був двигуном повністю зруйнованої Барселони.

Звичайно, у чомусь сприяв і той фактор, що Мессі тепер є частиною гігантського проекту ПСЖ, а France Football знаходиться за два кроки від офісу паризького клубу. Сьогоднішній футбол – іміджевий бізнес, що приносить гори грошей. Якби Ліонель залишився у Барселоні, можливо, не отримав би "Золотий м'яч", – цитує Луческу Playsport.ro .

Раніше ми писали, що Луческу претендує на пост тренера збірної Румунії.

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