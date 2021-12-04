Луческу пояснив, чому Мессі дали "Золотий м'яч": France Football знаходиться за два кроки від офісу ПСЖ

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вважає, що Ліонель Мессі заслужено отримав "Золотий м'яч".

"Мессі зіграв вирішальну роль у перемозі збірної Аргентини на Кубку Америки – сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про те, скільки великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі та Уругваю грають у великих клубах Європи.

Мессі часто звинувачували у тому, що він не міг допомогти збірній виграти трофей. Тепер він це зробив, забив голи, віддав найважливіші передачі та був капітаном команди. Також ми не можемо заперечувати його внесок у клубі. У першій половині року він був двигуном повністю зруйнованої Барселони.

Звичайно, у чомусь сприяв і той фактор, що Мессі тепер є частиною гігантського проекту ПСЖ, а France Football знаходиться за два кроки від офісу паризького клубу. Сьогоднішній футбол – іміджевий бізнес, що приносить гори грошей. Якби Ліонель залишився у Барселоні, можливо, не отримав би "Золотий м'яч", – цитує Луческу Playsport.ro .