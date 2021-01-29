"Ліверпуль" знищив Моурінью і перервав жахливу серію

Мерсисайдці нарешті виграли в АПЛ

У Лондоні завершився центральний матч 20 туру англійської Прем'єр-ліги. Ми вели онлайн поєдинку "Тоттенхем" – "Ліверпуль".

Реклама

До столиці чинні чемпіони приїхали в жахливому настрої. Серія з п'яти матчів без перемог. "Шпори" навпаки, ще не програвали в цьому році.

Підопічні Жозе Моурінью жваво почали зустріч. Вже на 3-й хвилині Сон Хин Мін відкрив рахунок. Але тут за гостей зіграв VAR. Кореєць заліз в міліметровий офсайд.

Далі в першому таймі трохи гостріше діяв "Ліверпуль". Упустив пару можливостей і забив в компенсований час. Це Фірміно замкнув простріл.

Реклама

Лише почався другий тайм, як мерсисайдці подвоїли свою перевагу. Александер-Арнольд встиг на добивання. "Тоттенхем" у ту ж мить повернувся в гру. Хейбьерга забули перед штрафним і той свого шансу не упустив.

В тренді "Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Але останнє слово залишилося за "Ліверпулем". Спочатку гол Салаха не зарахували через гру рукою.

А потім Мане в дотик відправив м'яч у сітку.

"Тоттенхем" – "Ліверпуль" – 1:3

Голи: Хейбьерг (49) – Фірміно (45+4), Александер-Арнольд (47), Мане (65)

Реклама

Після цього матчу "Ліверпуль" набрав 37 очок і піднявся на четверте місце. "Тоттенхем – шостий (33). Лідирує" Манчестер Сіті" – 41.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама