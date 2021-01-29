"Ліверпуль" знищив Моурінью і перервав жахливу серію

У Лондоні завершився центральний матч 20 туру англійської Прем'єр-ліги. Ми вели онлайн поєдинку "Тоттенхем" – "Ліверпуль".
До столиці чинні чемпіони приїхали в жахливому настрої. Серія з п'яти матчів без перемог. "Шпори" навпаки, ще не програвали в цьому році.
Підопічні Жозе Моурінью жваво почали зустріч. Вже на 3-й хвилині Сон Хин Мін відкрив рахунок. Але тут за гостей зіграв VAR. Кореєць заліз в міліметровий офсайд.
Далі в першому таймі трохи гостріше діяв "Ліверпуль". Упустив пару можливостей і забив в компенсований час. Це Фірміно замкнув простріл.
Лише почався другий тайм, як мерсисайдці подвоїли свою перевагу. Александер-Арнольд встиг на добивання. "Тоттенхем" у ту ж мить повернувся в гру. Хейбьерга забули перед штрафним і той свого шансу не упустив.
Але останнє слово залишилося за "Ліверпулем". Спочатку гол Салаха не зарахували через гру рукою.
А потім Мане в дотик відправив м'яч у сітку.
"Тоттенхем" – "Ліверпуль" – 1:3
Голи: Хейбьерг (49) – Фірміно (45+4), Александер-Арнольд (47), Мане (65)
Після цього матчу "Ліверпуль" набрав 37 очок і піднявся на четверте місце. "Тоттенхем – шостий (33). Лідирує" Манчестер Сіті" – 41.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк