"Ліверпуль" приборкав "биків": "Лейпциг" всуху програв матч 1/8 Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" обіграв "Лейпциг" у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і зробив гучну заявку на вихід у наступний раунд. Ми вели онлайн матчу "Лейпциг" – "Ліверпуль"з докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

Реклама

"Лейпциг" ледь не відкрив рахунок вже на перших хвилинах, коли гостей врятувала штанга. "Ліверпуль" відповів виходом один на один у виконанні Салаха, а трохи пізніше Робертсон з центру поля пробивав по порожніх воротах, але трохи промахнувся.

Незадовго до перерви "Ліверпуль" все ж відправив м'яч у сітку воріт "Лейпцига", проте арбітр відмінив взяття воріт, зафіксувавши, що під час атаки м'яч покинув поле. Тож на перерву команди пішли з нульовою нічиєю на табло.

А ось початок другого тайму перевернуло все з ніг на голову. Вже на 53-й хвилині Салах підкараулив помилку захисників і реалізував вихід один на один. А через п'ять хвилин вже Садіо Мане реалізував свій момент, подвоївши перевагу "червоних". "Лейпциг" мав майже весь другий там, щоб відігратися, але хоча б скоротити відставання не зумів.

Реклама

В тренді Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

Нагадаємо, що сьогоднішній матч перенесли з Німеччини в Будапешт так як німецька влада заборонила в'їзд з Великобританії через нового штаму коронавируса. Можливо, "Лейпцигу" заборонять летіти в Англію на матч-відповідь, який відбудеться 10 березня.

"Лейпциг" – "Ліверпуль" – 0:2

Голи: Салах (53), Мане (58)

"Лейпциг": Гулачі, Мукіеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхеліньо, Упамекано, Нкунку, Камплі (Хван Хі Чхан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забітцер.

Реклама

"Ліверпуль": Аліссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Тіаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салах (Вільямс, 90), Фірміно (Шакірі, 72).

Попередження: Айдара (5), Мукіеле (6), Нкунку (52), Анхеліньо (65), Кабак (68), Ольмо (76), Хендерсон (81).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама