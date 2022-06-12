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Ліверпуль допоможе Яремчуку пробитися до основи Бенфіки. Ціна питання – 75 мільйонів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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12 червня, 21:57
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Уругвайський форвард Дарвін Нуньєс найближчим часом стане гравцем Ліверпуля. Мерсисайдці готові озолотити Бенфіку
Дарвін Нуньєс та Роман Яремчук можуть більше не зіграти разом
Дарвін Нуньєс та Роман Яремчук можуть більше не зіграти разом / Фото: Getty Images

Трансферне вікно в Європі вже відкрито, тому топ-клуби збирають свої мільйони, щоб купити найкращих гравців. Першою "ластівкою" серед топ-трансферів став Ерлінг Холанд, який з нового сезону виступатиме за Манчестер Сіті

Схоже, що активно попрацювати на ринку обіцяє і фіналіст останньої Ліги чемпіонів Ліверпуль. Вінгер мерсисайдців Садіо Мане має намір покинути клуб, інтерес до нього виявляє Баварія.

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Водночас "червоні" вже майже знайшли заміну сенегальцю. Як повідомляє ESPN, Ліверпуль домовився з Бенфікою про купівлю форварда Дарвіна Нуньєса

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Повідомляється, що уругваєць стане гравцем англійців за 75 мільйонів євро. Ще 25М португальці можуть заробити як бонуси за виступи Дарвіна.

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Заради переїзду на "Енфілд" Нуньєс навіть пропустив товариський матч за збірну Уругваю, щоб пройти медогляд. Контракт розрахований на п'ять років.

Darwin Nunez wants to complete Liverpool transfer | FootballTransfers.com

Перехід зробить форварда другим найдорожчим трансфером історії "червоних". Більше Ліверпуль платив лише за Вірджіла ван Дейка Саутгемптону (84 млн євро). Минулого сезону Нуньєс був конкурентом українця Романа Яремчука у Бенфіці.

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Уругваєць демонстрував неймовірну форму, забивши 34 голи в 41 матчі і вивівши Бенфіку в 1/4 фіналу ЛЧ. До речі, там "орли" поступилися саме Ліверпулю, проте Дарвін відзначився двома голами у воротах Аліссона.

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