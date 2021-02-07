"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": прогноз коментатора на матч туру в АПЛ

Сьогодні в 23 турі чемпіонату Англії зустрінуться "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті". Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті".

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Як тільки почало здаватися, що "Ліверпуль" виходить з кризи, вони, здобувши дві перемоги – в гостях над "Тоттенхемом" і "Вест Хемом" (по 3:1), програли вдома "Брайтону" (0:1). На "Енфілді" господарі не перемагають вже в чотирьох матчах чемпіонату і не забивали в трьох. А проблеми в захисті посилилися в зв'язку з травмами Матіпа і Фабіньо. Також в лазареті Джо Гомес, ван Дейк, Кейта, Мане і Жота. Питання – як скоро буде готовий грати в новій команді молодий новачок Озан Кабак, орендований напередодні у "Шальке". "Мерсисайдці" розташувалися на четвертому місці і відстають від лідируючого "МанСіті" на сім очок, причому "городяни" провели на матч менше.

Команда Гвардіоли не програє з листопада – 20 матчів поспіль, перемігши в останніх 13, дев'ять з яких – в Прем'єр-лізі. У "городян" відсутні через травми де Брюйне, Аке, Агуеро і Палмер.

У липні "МанСіті" розгромив "Ліверпуль" (4:0), а в кінці минулого року вони розписали нічию (1:1).

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Немає сумнівів, що "Сіті" зобов'язані скористатися проблемами суперника і очікую їх індивідуальний ТБ 1,5. "Мерсисайдці" повинні відповісти своїми стараннями в атаці, а значить варто чекати ТБ 3.0.

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