Ліга націй: Португалія ганьбиться без Роналду, Іспанія виходить у лідери

Команда Фернанду Сантуша примудрилася поступитися аутсайдеру групи Швейцарії та втратити перше місце

Кріштіану Роналду - лідер збірної Португалії / Фото: Reuters

Сьогодні у групі В елітного дивізіону Ліги націй підійшли до кінця гри 4 тури. Після них команди пішли на паузу аж до вересня, коли настане розв'язка в турнірі.

Португалія вперше програла цього сезону турніру. Лузітани вирішили обійтися без своєї головної зірки Кріштіану Роналду і цим скористалися швейцарці. Нейтрали відкрили рахунок на першій хвилині.

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Після навісу Сеферовичу дали пробити головою і Руї Патрісіу не врятував команду. А на 13-й хвилині господарі могли отримати право на пенальті після гри рукою від захисника Португалії, але суддя після VAR вирішив не вказувати на "точку".

Загалом гру вели гості, а Сантуш посилив команду замінами, випустивши Жоту та Бернарду Сілву. Втім, ефекту це не дало. Португалія скочується на друге місце, а швейцарці повертаються в гонку за збереження місця в еліті.

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ШВЕЙЦАРІЯ – ПОРТУГАЛІЯ 1:0

Гол: Сеферович, 1

Лідером гурту стала збірна Іспанії. Команда Луїса Енріке у кожному з таймів забила по голу у ворота Чехії. Спочатку Солер точно замкнув простріл від Асенсіо. А під завісу відзначився Сарабія, який вдало зіграв на підборі в чужому штрафному майданчику.

ІСПАНІЯ – ЧЕХІЯ 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 75