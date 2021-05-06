Ліга Європи: розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/2 фіналу

Рома vs Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters
У четвер, 6 травня, в Римі та Лондоні відбудуться матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями і котируваннями букмекерів, а також оновлювані результати.
Нагадаємо, раніше визначилася фінальна пара в Лізі чемпіонів – 29 травня в Стамбулі зіграють Манчестер Сіті – Челсі.
1/2 ЛІГИ ЄВРОПИ. ПОВТОРНІ МАТЧІ
СУБОТА, 6 ТРАВНЯ
22:00 Рома – Манчестер Юнайтед
Перший матч – 2:6
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
На прохід: 88.00 – 1.01
22:00 Арсенал – Вільярреал
Перший матч – 1:2
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
На прохід: 2.13 – 1.78
Фінал – 26 травня, Гданськ
Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter
Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter
Відзначимо, що після поразки тижневої давнини на "Олд Траффорд" 2:6 в Ромі прийняли остаточне рішення не продовжувати контракт з Паулу Фонсекою. На посту головного тренера римських "вовків" у новому сезоні екскоуча Шахтаря замінить Жозе Моурінью.
Дивіться огляди перших матчів МЮ – Рома і Вільярреал – Арсенал