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Лідер Ліверпуля перед Євро тікає до Барселони

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 травня, 15:56
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30-річний півзахисник збірної Нідерландів Джорджиньйо Вейналдум переходить з Ліверпуля до Барселони і підпише трирічний контракт
/ Фото: AFP

Боси Барселони продовжують посилюватися з прицілом на новий сезон. Сьогодні стало відомо, що іспанський гранд досяг домовленості з Джорджиньйо Вейналдумом. Причому, титулований хавбек збірної Нідерландів дістанеться каталонцям абсолютно безкоштовно, оскільки Ліверпуль не запропонував йому тривалий контракт.

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Новину про те, що Вейналдум поповнить склад Барселони, повідомив на своїй сторінці в Instagram журналіст-інсайдер Фабріціо Романо. Поки що сторони домовилися на словах, а представники футболими днями. Цікаво, що зарплата півзахисника з Нідерландів знизиться порівняно з тією, що була в Ліверпулі. При цьому Джорджиньйо відкинув пропозиції ПСЖ і Баварії, які отримав останніми тижнями.

Вейналдум грав за Лівер у 2016-2021 роках, вигравав чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу. Нагадаємо, збірна Нідерландів – суперник української команди на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка поїдуть до Амстердама на матч 13 червня.

З'явилася інформація, що УЄФА покарає Барселону, Реал і Ювентус за Суперлігу вигнанням з єврокубків.

Дивіться, як Джорджиньйо забивав за збірну Нідерландів:

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