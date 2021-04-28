Лідер Динамо відзначає чемпіонство в Еміратах (фото)

Мірча Луческу відпустив уругвайського півзахисника Карлоса де Пену на два дні – компанію футболісту в Дубаї склали його дружина і крихітний син

Карлос де Пена і його дружина / Фото: Instagram

Відзначати перше за п'ять років чемпіонство Динамо уругвайський вінгер киян Карлос де Пена вирушив в Емірати. Компанію півзахисникові склали його дружина Елі і синочок Хуан Крус, що народився в кінці грудня.

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"Відпочинок в Дубаї, ми вже чемпіони!" – написав у себе в Instagram де Пена, поділившись фотографіями свого перебування з коляскою в ОАЕ

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Утім, відпустка в ОАЕ у Карлоса де Пени – короткострокова. Після недільної перемоги над Інгульцем 5:0 і дострокового здобуття чемпіонського титулу уругваєць попросив Мірчу Луческу відпустити його на два дні. Головний тренер киян відповів згодою, але при цьому дав зрозуміти де Пені, щоб той надто не розслаблявся, адже киян ще чекають три гри УПЛ і фінал Кубка України з Зорею 13 травня.

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Раніше ми писали, що інший динамівський легіонер віддався на поталу немовляті. Люксембурзький футболіст Жерсон Родрігес розважає своїм волоссям сина, якого народила його наречена – українська тенісистка Ольга Янчук.

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