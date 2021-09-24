Лідер Баварії не зіграє з Динамо через операцію на серці

Вінгер мюнхенської Баварії пережив хірургічне втручання на серці, але всі неприємності вже позаду

Кінгслі Коман приступив до тренувань після операції на серці / Фото: Reuters

Французький півзахисник мюнхенської Баварії Кінгслі Коман приступив до тренувань у складі команди після операції на серці.

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Наставник мюнхенців Юліан Нагельсманн прокоментував повернення 25-річного футболіста в інтерв'ю клубному сайту.

"Коман вже може здійснювати бігову роботу. Він ще не готовий грати, але ми раді, що він почав тренуватися", – сказав головний тренер баварців.

Минулого четверга Коман переніс невелику операцію на серці по виправленню нерегулярного серцебиття. Очікується, що повернення на поле французького вінгера відбудеться на початку жовтня.

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У нинішньому сезоні Кінгслі зіграв за мюнхенців чотири матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, що свій наступний матч в Лізі чемпіонів Баварія зіграє з київським Динамо 29 вересня. У першому турі ЛЧ команда Юліана Нагельсманна розгромила Барселону з рахунком 3:0.