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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Лідер Баварії не зіграє з Динамо через операцію на серці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 вересня, 15:46
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Вінгер мюнхенської Баварії пережив хірургічне втручання на серці, але всі неприємності вже позаду
Кінгслі Коман приступив до тренувань після операції на серці
Кінгслі Коман приступив до тренувань після операції на серці / Фото: Reuters

Французький півзахисник мюнхенської Баварії Кінгслі Коман приступив до тренувань у складі команди після операції на серці.

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Наставник мюнхенців Юліан Нагельсманн прокоментував повернення 25-річного футболіста в інтерв'ю клубному сайту.

"Коман вже може здійснювати бігову роботу. Він ще не готовий грати, але ми раді, що він почав тренуватися", – сказав головний тренер баварців.

Минулого четверга Коман переніс невелику операцію на серці по виправленню нерегулярного серцебиття. Очікується, що повернення на поле французького вінгера відбудеться на початку жовтня.

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У нинішньому сезоні Кінгслі зіграв за мюнхенців чотири матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, що свій наступний матч в Лізі чемпіонів Баварія зіграє з київським Динамо 29 вересня. У першому турі ЛЧ команда Юліана Нагельсманна розгромила Барселону з рахунком 3:0.

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