Левандовський знав, що програє Ліонелю Мессі

Присудження "Золотого м'яча"-2021 Ліонелю Мессі на церемонії France Football у Парижі в понеділок увечері не стало сюрпризом для Роберта Левандовського, котрий в опитуванні серед 180 журналістів посів другий рядок.
Як повідомляє німецьке видання Bild, нападнику Баварії ще за три дні до церемонії повідомили, що він буде лише другим – після Мессі.
Проте, зазначає видання, на почесному заході Левандовський довів справжню велич. Під час своєї промови подяки за втішний приз він "сяяв як переможець".
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Раніше присудження "Золотого м'яча" Мессі, а не Левандовському, розкритикував Лотар Маттеус . "Чесно кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ", – заявив знаменитий німець.
А ось уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі .
"Я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей із France Football", – вважає Бонек.
Нагадаємо, після вручення "Золотого м'яча"-2021 Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Нападник Парі Сен-Жермен запалив Ейфелеву вежу на свою честь.
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