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Левандовський знав, що програє Ліонелю Мессі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
1 грудня, 08:55
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Польському форварду Баварії Роберту Левандовському ще до церемонії нагородження сказали, що "Золотого м'яча" йому не бачити
Ліонель Мессі і Роберт Левандовський
Ліонель Мессі і Роберт Левандовський / Фото: Колаж: Сьогодні

Присудження "Золотого м'яча"-2021 Ліонелю Мессі на церемонії France Football у Парижі в понеділок увечері не стало сюрпризом для Роберта Левандовського, котрий в опитуванні серед 180 журналістів посів другий рядок.

Як повідомляє німецьке видання Bild, нападнику Баварії ще за три дні до церемонії повідомили, що він буде лише другим – після Мессі.

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Проте, зазначає видання, на почесному заході Левандовський довів справжню велич. Під час своєї промови подяки за втішний приз він "сяяв як переможець".

Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року
Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

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Раніше присудження "Золотого м'яча" Мессі, а не Левандовському, розкритикував Лотар Маттеус . "Чесно кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ", – заявив знаменитий німець.

А ось уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі .

"Я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей із France Football", – вважає Бонек.

Нагадаємо, після вручення "Золотого м'яча"-2021 Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Нападник Парі Сен-Жермен запалив Ейфелеву вежу на свою честь.

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Ліонель Мессі запалює вежу
Ліонель Мессі запалює вежу / Фото: Колаж: Сьогодні

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