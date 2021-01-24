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Левандовський забив 500 голів! Ноєр побив рекорд Кана – "Баварія" розгромила "Шальке"

24 січня, 21:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Мюнхенський клуб продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті Німеччини

Сьогодні в німецькій Бундеслізі завершився 18-й тур – перший у другому колі. В недільному матчі, який раніше міг би стати центральним, "Баварія" розбила в Гельзенкірхені "Шальке" – 4:0. Один з м'ячів забив Роберт Левандовський. Цей гол для польського форварда став ювілейним, 500-м, на професійному рівні.

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На початку року Левандовський повторив рекорд Герда Мюллера. У нинішньому чемпіонаті Німеччини нападник забив 23 м'ячі в 17 матчах. А в цілому більше ніж 500 м'ячів з нині активних футболістів забили Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Златан Ібрагімович.

Ще один м'яч у "Баварії" – на рахунку австрійського захисника Давида Алаби, а дубль у ворота команди, яку спонсорує "Газпром", зробив Томас Мюллер (на фото нижче). Мюнхенці лідирують з відривом від "Лейпцига" в сім очок, а "Шальке" посідає останнє місце.

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У цій грі воротар збірної Німеччини Мануель Ноєр провів 197-й "сухий" поєдинок за клуб, побивши рекорд легендарного Олівера Кана.

Нещодавно "Баварія" показала, хто в її складі Майкл Джордан і Скотті Піппен. Дивіться, як мюнхенці обігравали московський "Локомотив" у Лізі чемпіонів:

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рекорд футбол чемпіонат Німеччини Баварія Шальке Роберт Левандовські Олівер Кан Мануель Нойер
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