Левандовський: "Світ захоплюється, як поляки допомагають українцям"

Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський, визнаний найкращим футболістом світу-2021 за версією ФІФА, поділився своїми відчуттями щодо військової агресії Росії проти України.

"Перші дні повністю відірвали від реальності. Ніхто не хотів, щоб це сталося. Це дуже складна ситуація, яка, сподіваюся, незабаром закінчиться. Звичайно, це лише мрія, але треба вірити.

Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм свої серця. Величезні слова подяки всім, хто долучається до таких дій. Багато людей з усього світу підходили до мене і захоплювалися прихильністю поляків. Це добре. Наразі будь-яка допомога важлива".