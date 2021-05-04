Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Легенду Барселони, якого звали тренувати Мессі, виганяють з Катару

4 травня, 09:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Керівництво катарського Аль-Садда незадоволено виступом команди в Лізі чемпіонів під керівництвом Хаві і попрощається з ним, як тільки закінчиться строк угоди

Легендарний футболіст Хаві після закінчення контракту покине пост головного тренера катарського Аль-Садда. Керівництво клубу незадоволено виступом команди в азіатській Лізі чемпіонів, де клуб не зміг пробитися в плей-офф, тому не мають наміру продовжувати з ним угоду, яка закінчується цього літа.

Реклама

Шейхів навіть не влаштували золоті медалі чемпіонату Катару, які підопічні Хаві завоювали за чотири тури до фінішу сезону. При цьому, раніше Хаві приніс Аль-Садду дві перемоги в Кубку наслідного принца Катару, а також завоював Кубок шейха Яссіму. повідомляє Sport.es.

В тренді
Фанати зірвали матч МЮ – Ліверпуль, захопивши поле "Олд Траффорд"

Нагадаємо, що деякий час назад керівництво Барселони умовляло Хаві очолити каталонський клуб, однак знаменитий іспанець не поспішав повертатися до Іспанії, поки Барсою керував Хосеп Марія Бартомеу. Він пішов у відставку в жовтні минулого року .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фото
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фотоФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти