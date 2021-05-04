Легенду Барселони, якого звали тренувати Мессі, виганяють з Катару

Керівництво катарського Аль-Садда незадоволено виступом команди в Лізі чемпіонів під керівництвом Хаві і попрощається з ним, як тільки закінчиться строк угоди

Легендарний футболіст Хаві після закінчення контракту покине пост головного тренера катарського Аль-Садда. Керівництво клубу незадоволено виступом команди в азіатській Лізі чемпіонів, де клуб не зміг пробитися в плей-офф, тому не мають наміру продовжувати з ним угоду, яка закінчується цього літа.

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Шейхів навіть не влаштували золоті медалі чемпіонату Катару, які підопічні Хаві завоювали за чотири тури до фінішу сезону. При цьому, раніше Хаві приніс Аль-Садду дві перемоги в Кубку наслідного принца Катару, а також завоював Кубок шейха Яссіму. повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, що деякий час назад керівництво Барселони умовляло Хаві очолити каталонський клуб, однак знаменитий іспанець не поспішав повертатися до Іспанії, поки Барсою керував Хосеп Марія Бартомеу. Він пішов у відставку в жовтні минулого року .