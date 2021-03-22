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Легендарний футболіст запив після смерті матері від коронавірусу

22 березня, 21:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Починає пити з самого ранку і так до наступного ранку

Знаменитий бразильський футболіст Роналдіньо переживає важкий період у своєму житті після арешту в Парагваї і смерті його матері Мігелін Елої Дос Сантос в лютому. Екс-гравець "Барселони", "ПСЖ" і "Мілана" серйозно причастився до алкоголю.

"Кожен день – це вечірка", – розповів його друг.- "Роналдіньо починає пити горілку, віскі і джин з ранку і не припиняє пити до наступного ранку. Нічого нового, але з тих пір, як померла його мати, стало ще гірше".

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Незважаючи на те, що його мати померла від COVID-19, Роналдіньо часто запрошує безліч людей до себе додому, пише hln.be.

Нагадаємо, що колишній футболіст разом зі своїм братом Роберто де Ассісом провів в ув'язненні 171 день за в'їзд в Парагвай за підробленими документами. Роналдіньо відбував арешт у президентському номеріготелю в центрі Асунсьйона.

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футболіст Роналдіньо

Джерело: Сегодня|Спорт

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