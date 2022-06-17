Легендарний футболіст закрутив роман із дівчиною померлого сина

Міхаель Баллак, який встиг пограти в Челсі разом із Андрієм Шевченком, зустрічається з моделлю Софією Шнайдерхан

Міхаель та Софія приховують свої стосунки / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий захисник збірної Німеччини, Баварії та Челсі Міхаель Баллак раніше називав братів Кличків своїми охоронцями. А зараз потрапив у досить пікантну ситуацію.

Британські таблоїди пишуть, що у 45-річного футболіста роман із 21-річною моделлю Софією Шнайдерхан.

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Все б нічого, але ще минулого року дівчина зустрічалася із сином Баллака. У серпні 2021 року у Португалії Еміліо катався на квадроциклі та загинув.

Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо

Як пише DailyMail, Міхаеля та Софію часто бачили вдвох разом. Пара не тільки ходила, а й цілувалася.

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Міхаель Баллак виграв чемпіонат Німеччини (Кайзерслаутерн, Баварія), чемпіонат Англії (Челсі). Двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів. Зі збірною Німеччини вигравав срібло ЧС-2022, бронзу ЧС-2006, срібло Євро-2008.

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