Легенда в основі. Стартовий склад України на матч з Вірменією

Команда Олександра Петракова готується до першої домашньої гри у новому сезоні Ліги націй. Розповідаємо, хто вийде з перших хвилин на поле стадіону ЛКС у Лодзі

Петраков визначив стартовий склад на матч із Вірменією / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром збірна України проведе другий поєдинок у Лізі націй. Суперником команди Петракова стане збірна Вірменії. Онлайн-трансляція матчу Україна – Вірменія доступна у нас на сайті. Початок – о 16:00 за київським часом.

Тим часом наставники команд Олександр Петраков і Хоакін Капаррос визначилися зі стартовими складами на гру. Цей матч стане останнім для Андрія Пятова, який завершить кар'єру у збірній.

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УКРАЇНА : Пятов – Зінченко, Забарний, Матвієнко, Караваєв – Сидорчук, Малиновський, Шапаренко – Мудрик, Циганков – Яремчук.

Запасні : Лунін, Різник, Бондар, Качараба, Попов, Миколенко, Ігнатенко, Ярмоленко, Пихальонок, Зубков, Довбик, Сікан.

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ВІРМЕНІЯ: Юрченко – Монрой, Т.Восканян, Мкоян, С.Мкртчян, К.Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян, Байрамян, Бабаян

Запасні: Бучнев, Бегларян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, О. Арутюнян, Серобян, Е. Малакян, Мкртчян, Адамян, Бічахчян

Зазначимо, що безумовним фаворитом матчу є збірна України, коефіцієнт на неї дорівнює 1.25. У свою чергу, на Вірменію можна поставити за 12.50, а на нічию – 6.30 .

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго і Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Україна – Вірменія буде на сервісі OLL.TV.