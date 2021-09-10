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Легенда Шахтаря продовжить кар'єру в Греції. Це буде амбітний проєкт

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 вересня, 19:07
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34-річний Дмитро Чигринський підписав контракт з клубом Іонікос, який завоював право виступати у вищому дивізіоні Греції
Дмитро Чигринський у новій команді
Дмитро Чигринський у новій команді

Колишній захисник збірної України і донецького Шахтаря Дмитро Чигринський знайшов собі новий клуб. Футболіст підписав контракт з Іонікосом.

Два місяці Чигринський перебував у статусі вільного агента. Були чутки, що він може завершити кар'єру.

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"Діма Чигринський залишається у Греції. ФК Іонікос – амбітний проєкт з великими традиціями. Важливо бути там, де тебе чекають і хочуть. Дімітріс продовжуємо грати, радувати вболівальників і отримувати кайф від футболу", – оголосив про трансфер агент футболіста Олександр Панков.

У червні грецький АЕК заявив про відхід Чигринського. Він виступав за клуб з літа 2016 року. За цей час Чигринський зіграв в 126 матчах і забив 5 голів. Ставав чемпіоном Греції в 2018 році.

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Дмитро Чигринський народився 7 листопада 1986 року в Ізяславі Хмельницької області. Займався футболом у львівському училищі фізичної культури, а в 16 років перейшов у Шахтар. За "гірників" виступав з 2002 по 2015 рік з перервами – на оренду в запорізький Металург і повноцінний сезон в Барселоні. Потім рік відіграв в Дніпрі, а звідти поїхав в АЕК.

З Шахтарем шість разів ставав чемпіоном України, перемагав в Кубку УЄФА. З Барселоною вигравав чемпіонат Іспанії і клубний чемпіонат світу.

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