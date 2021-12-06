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Легенда Металіста клопотала чотирирічну дискваліфікацію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 16:40
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Знаменитий колишній нападник харківського Металіста Жажа Коельйо, швидше за все, достроково завершить професійну кар'єру. 34-річного футболіста відсторонено від виступу на чотири роки
Жажа Коельо
Жажа Коельо / Фото: Getty Images

Бразильський форвард попався на вживанні допінгу в матчі азіатської Ліги чемпіонів, де він виступав у складі Чіанграй Юнайтед.

Читайте також: Попався на допінгу! Українському тенісистові загрожує тривала дискваліфікація

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Після поєдинку проти Мельбурн Вікторії Жажу викликали на проходження обов'язкового допінг тесту, за підсумками якого в аналізах гравця виявили заборонені препарати.

/ Фото: Getty Images

Як повідомляє Азіатська футбольна Конфедерація, Жажа отримав чотирирічну дискваліфікацію, яка поширюється на внутрішні, міжнародні, товариські та офіційні матчі.

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Отже, Жажа не зможе переїхати в інший чемпіонат і грати там, а повертатися в гру в 38 років буде дуже важко. Зазначимо, що бразилець залишив Чіанграй Юнайтед ще у січні 2021 року і з того часу залишається без клубу.

Жажа запам'ятався українським уболівальникам своїм виступом у Металісті. За один із найвідоміших своїх голів Жажа отримав від президента клубу Олександра Ярославського бонус у 100 тисяч доларів.

А колишній одноклубник бразильця Едмар розповідав, що Жажа був дійною коровою для інспекторів.

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Жажа пішов – даїшники розплакалися
Жажа пішов – даїшники розплакалися / Фото: Getty Images

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Сергій Шаховець

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