Легенда Металіста клопотала чотирирічну дискваліфікацію

Бразильський форвард попався на вживанні допінгу в матчі азіатської Ліги чемпіонів, де він виступав у складі Чіанграй Юнайтед.
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Після поєдинку проти Мельбурн Вікторії Жажу викликали на проходження обов'язкового допінг тесту, за підсумками якого в аналізах гравця виявили заборонені препарати.
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Як повідомляє Азіатська футбольна Конфедерація, Жажа отримав чотирирічну дискваліфікацію, яка поширюється на внутрішні, міжнародні, товариські та офіційні матчі.
Отже, Жажа не зможе переїхати в інший чемпіонат і грати там, а повертатися в гру в 38 років буде дуже важко. Зазначимо, що бразилець залишив Чіанграй Юнайтед ще у січні 2021 року і з того часу залишається без клубу.
Жажа запам'ятався українським уболівальникам своїм виступом у Металісті. За один із найвідоміших своїх голів Жажа отримав від президента клубу Олександра Ярославського бонус у 100 тисяч доларів.
А колишній одноклубник бразильця Едмар розповідав, що Жажа був дійною коровою для інспекторів.