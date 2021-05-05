Купалися в шампанському і стрибали до упаду! Інтер гульнув на честь свого чемпіонства

Краща команда чемпіонату Італії зібралася на клубній базі і веселилася разом з головним тренером Антоніо Конте і президентом клубу Стівеном Чжаном

Міланський Інтер у повному складі зі спиртним і танцями вдзначив 19-й чемпіонський титул команди в Серії А. Сьогодні футболісти, тренери та керівники клубу зібралися на тренувальній базі в Аппіано Джентіле. Нагадаємо, що Інтер достроково виграв чемпіонат Італії через осічку команди Малиновського.

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Гравці міланської команди, тренер Антоніо Конте і президент "чорно-синіх" Стівен Чжан випили шампанського з нагоди перемоги в Серії А. А також викупали в ньому партнерів. Після чого всі причетні до успіху співали, стрибали і фотографувалися в чемпіонських футболках.

Нагадаємо, що після 34 матчів в чемпіонаті Італії у Інтера 82 очки, у Аталанти, Мілана і Ювентуса – по 69. І переслідувачі "нерадзуррі" за чотири тури до завершення сезону втратили навіть математичні шанси на титул.

Міланський клуб завоював чемпіонський трофей в Серії А вперше з сезону-2009/2010, і він став 19-м в історії Інтера.

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Цікаво, що нещодавно Інтер представив нову клубну емблему, прибравши з неї золото.

Дивіться, як Інтер в останньому поєдинку чемпіонату Італії обіграв Кротоне