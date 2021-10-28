Куман отримає солідну компенсацію після звільнення з Барселони за ганебні результати

Після поразки у матчі з Райо Вальєкано керівництво Барселони прийняло рішення звільнити головного тренера Рональда Кумана

Тренер Барселони Рональд Куман / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що після поразки від Реала (1:2) уболівальники команди напали на автомобіль Кумана.

Нідерландський фахівець отримає 12 мільйонів євро неустойки після звільнення з каталонського клубу, повідомляє El Pais.

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Кумана було призначено на посаду головного тренера Барселони 19 серпня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії у сезоні-2020/21.

El FC Barcelona ha destituït aquesta nit Ronald Koeman com a tècnic del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 27, 2021

До найближчих матчів команду готуватиме тренер Барселони В Серхі Бархуан.

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У Лізі чемпіонів Барселона стартувала з двох великих поразок від Баварії (0:3) та Бенфіки (0:3), після чого каталонці на своєму полі з мінімальним рахунком 1:0 виграли у київського Динамо. У наступному турі турніру каталонська команда зіграє у Києві з підопічними Мірчі Луческу. Матч пройде 2 листопада.

Після 11 турів чемпіонату Іспанії Барселона набрала 15 очок та розташувалася на дев'ятому місці у турнірній таблиці.