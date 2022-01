Куди поспішав арбітр? Грандіозний скандал на Кубку Африки

Поєдинок першого туру групового етапу Кубка Африки між збірними Тунісу та Малі був під загрозою зриву. Неподалік бази, де готувалися до матчу футболісти збірної Малі, сталася перестрілка між урядовими військами та повстанцями.

Але на цьому пригоди цього поєдинку не закінчились. На 85-й хвилині зустрічі замбійський арбітр зустрічі Сіказві дав фінальний свисток.

Асистенти арбітра швидко поправили свого колегу і матч продовжився. Але арбітр явно кудись поспішав, оскільки за 15 секунд до закінчення основних 90 хвилин дав другий фінальний свисток. При цьому рефері не додав жодної хвилини компенсованого часу.

Відразу після фінального свистка до арбітра підбіг тренерський штаб збірної Тунісу, але Сіказві не змінив свого рішення.

Referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK