Крутіший за Зінченка: 18-річний захисник збірної України подорожчав у два рази

Вартість Іллі Забарного після успішного виступу на Євро-2020 зросла на 5 мільйонів євро. Це найбільший прогрес серед всіх гравців збірної

Після такого цінника не варто скривати емоцій / Фото: Getty Images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів збірної України після виступу на чемпіонаті Європи, де команда Андрія Шевченка вперше в історії дійшла до чвертьфіналу.

Найбільшого прогресу в ціні досяг 18-річний Ілля Забарний. Центральний захисник київського Динамо подорожчав на 5 мільйонів євро. Тепер його вартість становить 11 млн євро.

Найдорожчим гравцем збірної як і раніше залишається Руслан Малиновський, цінник лідера Аталанти не змінився – 30 млн. Зірка Манчестер Сіті Олександр Зінченко додав 3 млн до своєї вартості (28 млн євро).

Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

Варто відзначити, що менше року тому, 4 вересня 2020-го, Transfermarkt оцінював Забарного в 50 тисяч євро. Тоді портал вперше відреагував на перше потрапляння талановитого гравця в основну заявку біло-синіх.

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Незважаючи на юний вік, центрбек зіграв всі п'ять поєдинків за збірну України на Євро-2020, причому у всіх відіграв повний ігровий час, в тому числі 120 хвилин зі Швецією в 1/8 фіналу.

За підсумками виступу на континентальній першості Ілля Забарний потрапив у ТОП-5 кращих гравців за кількістю перехоплень. Сьогодні Ілля після невеликої відпустки повинен приєднатися до Динамо на зборі в Швейцарії.