Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Крутіший за Зінченка: 18-річний захисник збірної України подорожчав у два рази

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 липня, 21:09
Копіювати лінк
Вартість Іллі Забарного після успішного виступу на Євро-2020 зросла на 5 мільйонів євро. Це найбільший прогрес серед всіх гравців збірної
Після такого цінника не варто скривати емоцій
Після такого цінника не варто скривати емоцій / Фото: Getty Images

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість футболістів збірної України після виступу на чемпіонаті Європи, де команда Андрія Шевченка вперше в історії дійшла до чвертьфіналу.

Найбільшого прогресу в ціні досяг 18-річний Ілля Забарний. Центральний захисник київського Динамо подорожчав на 5 мільйонів євро. Тепер його вартість становить 11 млн євро.

Найдорожчим гравцем збірної як і раніше залишається Руслан Малиновський, цінник лідера Аталанти не змінився – 30 млн. Зірка Манчестер Сіті Олександр Зінченко додав 3 млн до своєї вартості (28 млн євро).

Ілля Забарний проти Горана Пандєва
Ілля Забарний проти Горана Пандєва / Фото: Reuters

Варто відзначити, що менше року тому, 4 вересня 2020-го, Transfermarkt оцінював Забарного в 50 тисяч євро. Тоді портал вперше відреагував на перше потрапляння талановитого гравця в основну заявку біло-синіх.

В тренді

Читайте також: Забарний із спокусливою падчеркою Джеджули: відпочинок на яхті після Євро

Незважаючи на юний вік, центрбек зіграв всі п'ять поєдинків за збірну України на Євро-2020, причому у всіх відіграв повний ігровий час, в тому числі 120 хвилин зі Швецією в 1/8 фіналу.

За підсумками виступу на континентальній першості Ілля Забарний потрапив у ТОП-5 кращих гравців за кількістю перехоплень. Сьогодні Ілля після невеликої відпустки повинен приєднатися до Динамо на зборі в Швейцарії.

Ілля Забарний і його любов Ангеліна
Ілля Забарний і його любов Ангеліна / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти